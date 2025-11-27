Es falso que “Chano” Rivera se haya desligado de Nasralla tras apoyo de Trump a Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que el candidato presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Mario Rivera, se desvinculó de Salvador Nasralla, aspirante por el Partido Liberal, luego del respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al nacionalista Nasry Asfura. Sin embargo, esta versión es falsa. Karen Guandique, miembro del Directorio Nacional de la DC, confirmó a EH Verifica que Mario Rivera no se ha separado de Nasralla ni se ha unido a Asfura. Además, no hay registro público que confirme lo que usuarios aseguran. “Chano Rivera se pasa a trabajar en conjunto con Tito Asfura, ya que su plan de unirse a los gringos no va con Nasralla”, dice literalmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 26 de noviembre.

El 23 de noviembre de 2025, durante el cierre de campaña del Partido Liberal en San Pedro Sula, el candidato presidencial por la Democracia Cristiana (DC), Mario "Chano" Rivera, anunció públicamente que declinaba su aspiración para unirse al proyecto encabezado por Salvador Nasralla. Tres días después, el 26 de noviembre, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en su red Truth Social su respaldo al nacionalista Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional. En su publicación, Trump también cuestionó a las principales candidaturas opositoras: calificó a Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), como una figura "cercana al comunismo", y señaló a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, como una "alternativa poco confiable".



No ha declinado

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Mario Rivera + desvincular + Salvador Nasralla + unión + Nasry Asfura” no arrojó resultados en fuentes oficiales ni en medios de comunicación que validen dicha acción. Tampoco se encontró un anuncio oficial en las redes sociales de Rivera ni de la Democracia Cristiana. Lo que sí fue localizado por el rastreo digital fue una publicación en la red social X del medio de comunicación Qhubo TV, propiedad del propio Rivera, en la que se desmiente categóricamente la supuesta ruptura con Nasralla.