Es falso el anuncio que atribuye al Partido Liberal empleos por acuerdos con el Partido Nacional

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un supuesto comunicado atribuido al Partido Liberal en el que se asegura que se ofrecen empleos a sus militantes como resultado de presuntas negociaciones encabezadas por Jorge Cálix, jefe de la bancada, y otras autoridades de ese instituto político.
Sin embargo, el documento es falso. Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal, confirmó a LA PRENSA Verifica que no fue elaborado por el Partido Liberal.
“Se les comunica a los liberales de todo el país que a partir de la fecha ya tenemos las oportunidades de empleo disponibles para toda la diligencia en el territorio nacional, en las secretarías acá mencionadas”, dice íntegramente parte escrito viral, visualizado en X desde el 8 de abril.
Y agrega: “Recordarles que estas oportunidades de empleo son gracias a los acuerdos y negociaciones que nuestros líderes Jorge Cálix, Roberto Contreras y el abogado Yani Rosenthal, hicieron con el partido nacional para benéfico de nuestras bases”.
El contenido fue publicado por el exvicecanciller de Honduras Gerardo Torres, quien amplificó la desinformación en X.
El Partido Liberal se ha consolidado como la segunda fuerza política en el Congreso Nacional al contar con 41 diputados, solo por detrás del Partido Nacional, que suma 49 y actualmente ejerce el oficialismo en el Legislativo.
A criterio de analistas hondureños, el Partido Liberal mantiene un esquema de cogobierno con el Partido Nacional, evidenciado en nombramientos de militantes liberales en instituciones estatales y en votaciones clave, como el juicio político contra Johel Zelaya, quien hasta hace unas semanas era el fiscal general.
Documento falso
Una búsqueda inversa en Google Lens del documento no permitió localizar publicaciones en medios de comunicación ni en canales oficiales de las actuales autoridades del Partido Liberal.
Una revisión del sitio web de ese instituto político tampoco permitió ubicar el supuesto comunicado en ninguno de sus apartados.
Además, se realizaron pesquisas en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que el anuncio no fue difundido de forma oficial ni replicado por fuentes confiables.
El rastreo también llevó a una publicación en Facebook de la cuenta del Partido Liberal en la que se desmiente la elaboración del anuncio.
En comunicación con LA PRENSA Verifica, Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal, confirmó que el contenido no fue elaborado por ese instituto político.
Además, compartió el comunicado oficial, en el que no aparece ningún mensaje alusivo a supuestas negociaciones con el Partido Nacional.
El documento incluye nombres de líderes liberales para contacto, entre ellos Salvador Nasralla, excandidato presidencial; Javier Franco, exasesor suyo; Maribel Espinoza, exdiputada, y Josué Colindres, suplente de Iroshka Elvir.
Por lo tanto, es falso el anuncio que atribuye al Partido Liberal la oferta de empleos como resultado de supuestos acuerdos con el Partido Nacional.
No existe registro de ese documento en fuentes oficiales del Partido Liberal y fue desmentido directamente por Contreras.