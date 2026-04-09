Es falso el anuncio que atribuye al Partido Liberal empleos por acuerdos con el Partido Nacional

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un supuesto comunicado atribuido al Partido Liberal en el que se asegura que se ofrecen empleos a sus militantes como resultado de presuntas negociaciones encabezadas por Jorge Cálix, jefe de la bancada, y otras autoridades de ese instituto político.

Sin embargo, el documento es falso. Roberto Contreras, presidente del Partido Liberal, confirmó a LA PRENSA Verifica que no fue elaborado por el Partido Liberal.

“Se les comunica a los liberales de todo el país que a partir de la fecha ya tenemos las oportunidades de empleo disponibles para toda la diligencia en el territorio nacional, en las secretarías acá mencionadas”, dice íntegramente parte escrito viral, visualizado en X desde el 8 de abril.

Y agrega: “Recordarles que estas oportunidades de empleo son gracias a los acuerdos y negociaciones que nuestros líderes Jorge Cálix, Roberto Contreras y el abogado Yani Rosenthal, hicieron con el partido nacional para benéfico de nuestras bases”.

El contenido fue publicado por el exvicecanciller de Honduras Gerardo Torres, quien amplificó la desinformación en X.