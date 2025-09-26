La Patrulla de Carreteras de Florida detiene a más de 350 migrantes

Florida, Estados Unidos.

Más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), anunció este viernes el vicegobernador, Jay Collins, quien reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados en el estado.

"Hoy queremos anunciar una exitosa operación liderada por la Patrulla de Carreteras de Florida en coordinación con nuestros socios estatales y federales: han encontrado a 354 personas que son ilegales en nuestro estado y las deportarán", indicó Collins en un evento con agentes estatales.

El vicegobernador, del Partido Republicano, recordó que Florida es uno de los pocos estados que han empoderado a su patrulla de caminos para realizar operativos migratorios de manera complementaria a los del Gobierno federal y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Aunque no precisó sus nacionalidades ni dónde están detenidos mientras esperan su expulsión, Collins presumió de los dos centros de detención migratoria abiertos por el gobernador Ron DeSantis: Alligator Alcatraz (Alcatraz de los caimanes), al oeste de Miami, y Deportation Depot (Depósito de deportaciones), en el norte.

Apenas horas antes, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, reportó que hay 176 mexicanos detenidos en Deportation Depot, más del triple que hace una semana, y que todos los arrestos los realizaron autoridades locales de Florida por conducir sin licencia del estado o ir como pasajeros sin documentos migratorios.