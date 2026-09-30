UTH, Gemelos de Honduras y la Universidad de Columbia firman el convenio "Quién cultivará la tierra"

La Ceiba, Honduras.

La creciente migración juvenil y el progresivo abandono de las zonas rurales en el mundo han encendido las alarmas sobre el futuro de la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Frente a esta problemática, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) campus La Ceiba, la Organización Garífuna Gemelos de Honduras y la prestigiosa Universidad de Columbia, con sede en Nueva York, Estados Unidos, formalizaron este lunes 28 de septiembre un convenio de cooperación académica y social denominado "Quién cultivará la tierra". Esta iniciativa forma parte de un estudio global que busca analizar las dinámicas migratorias de las nuevas generaciones, comparando las motivaciones de los jóvenes para desplazarse del campo a la ciudad, así como sus experiencias en el sector agrícola y en el empleo urbano. La investigación se desarrollará simultáneamente en tres regiones estratégicas del mundo: Bangalore (India), Banjul (Gambia) y La Ceiba (Honduras). El proyecto contempla la aplicación de una exhaustiva encuesta a un grupo de entre 250 y 300 jóvenes en La Ceiba, además de la realización de entrevistas a profundidad con entre cinco y diez migrantes, cuyas historias formarán parte de una producción audiovisual testimonial.

El instrumento de investigación indagará en aspectos clave como las aspiraciones personales y laborales de la juventud, la probabilidad real de que los jóvenes regresen a la actividad agrícola y el impacto de los fenómenos climáticos extremos en la percepción de los medios de vida relacionados con la agricultura. Durante el acto de firma, desarrollado en un amplio salón de la UTH, las autoridades expresaron el valor transformador de esta alianza interinstitucional: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Este convenio se desarrollará durante dos semanas, periodo en el que representantes de las universidades de Columbia y Oregón aplicarán encuestas para identificar quiénes migran a otros países o entre ciudades. Queremos conocer los porcentajes exactos de personas que abandonan su tierra y entender por qué la dejan de cultivar, aun cuando aquí tenemos los recursos para salir adelante como en cualquier otra parte del mundo”, expresó Gabriela Salgado, rectora de la UTH La Ceiba.