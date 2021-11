Ley de incentivos y nuevo aeropuerto elevan competitividad de Honduras

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, las compañías que operan en los aeropuertos (restaurantes, tiendas, etc.), las productoras aeronáuticas, y los proveedores de servicios de aeronavegación emplean a 1,900 personas en Honduras, según los datos más recientes disponibles. Además de lo anterior, al adquirir bienes y servicios de proveedores locales, el sector sustentó otros 11,900 empleos. Y cuando estas personas gastaron sus sueldos en la economía local sustentaron otros 10,200 empleos. Los turistas extranjeros que llegaron por aire a Honduras, y que gastaron en la economía local, generaron otros 76,500 empleos.

La reducción de costos no solamente beneficia el turismo, la aviación es un puente entre economías. El turista vacacional tradicional se verá beneficiado, pero el turismo corporativo y étnico serán más beneficiados si las condiciones de una ruta sostenible se logran con la ley de incentivo, una operación segura y más amplia de horarios, un aeropuerto moderno con costos enfocados a la sostenibilidad de la operación. Además, recordemos que si el aeropuerto tiene una operación 24/7 se podrá tener una operación logística importante que ayuda a mover la producción de Honduras y así mismo recibir los insumos que se necesitan para lograr esta producción.

Antes de la pandemia se movían vía aérea en nuestros aeropuertos cerca de 2.5 millones de pasajeros anuales. No tenemos estimado aún bajo las condiciones de crisis que vive el mundo. Estamos en proceso de salir de esta crisis que, según los expertos de nuestra industria, estará alcanzando los niveles pre-covid en 2024.

No hay un porcentaje especifico hasta ahora, esto lo veremos conforme comiencen operaciones y evolucione el mercado.

Por ahora las cuatro líneas aéreas con operaciones internacionales están trasladando sus operaciones de TGU a XPL. Se ha confirmado que dos aerolíneas que no volaban a Tegucigalpa están siendo añadidas a la operación de Palmerola. Por lo que creemos que el aeropuerto tendrá seis aerolíneas Internacionales operando, una de ellas de modelo de bajo costo. Con la ayuda del operador del aeropuerto PIA se podrán negociar más aerolíneas integrándose al destino.

Los incentivos aprobados por el Gobierno para favorecer la explotación de rutas aéreas de bajo costo y las condiciones del nuevo Aeropuerto en Comayagua (XPL), o Aeropuerto Internacional de Palmerola, significan un empuje no solo para el turismo y para la operación de las compañías de aviación, sino para otros sectores claves de la economía que serán impactados.

Facilidades aeroportuarias del Aeropuerto de Palmerola

• La terminal de pasajeros mide casi 40,000 metros cuadrados

• Tiene 7 mangas y capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente

• Terminal de carga de 3,000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría

• Más de 1,200 estacionamientos techados

• Sistema automatizado de control y clasificación de equipaje

• Sistemas digitales de operación de último nivel de tecnología

• Capacidad para operar 24 horas, todos los días del año

• Habrá 40 mostradores de check in y 17 de self check in

• Tendrá 34 puestos de control de migración y emigración y 5 líneas de control de seguridad para pasajeros

• Más de 10,000 metros cuadrados de zonas comerciales

• Altos estándares de seguridad

• Sistema de apoyo de aproximación y aterrizaje automatizado

• Sistema de identificación y control de acceso de alta tecnología

• Sistema de monitoreo con más de 400 cámaras de alta definición

• Máquinas de Rayos X para revisión de pasajeros y equipaje de última generación cumpliendo con los estándares de EEUU y la Unión Europea.

• Aeropuerto amigable con el ambiente

• Sistema de climatización y agua, con los más altos estándares medioambientales