Laboratorio Nacional de Prótesis amplía la entrega de dispositivos personalizados

Tegucigalpa, Honduras.

El Laboratorio Nacional de Prótesis y Órtesis se consolida como una respuesta concreta a una de las necesidades más sensibles de la población hondureña: el acceso a prótesis funcionales, dignas y adaptadas a cada paciente. Con el objetivo principal es brindar un servicio completamente gratuito, dirigido a toda persona que lo requiera, con especial énfasis en quienes enfrentan limitaciones económicas y dificultades para adquirir estos dispositivos en el mercado privado. Esta iniciativa permite atender casos de amputaciones de miembro superior e inferior, sin distinción de edad o condición social, priorizando siempre los criterios médicos y la situación de vulnerabilidad del paciente. “La iniciativa busca no solo suplir una necesidad física, sino también contribuir a la inclusión social, la rehabilitación integral y la recuperación de la autonomía personal”, indicó Giancarlo Villars Reyes, ingeniero de Fabricación.

Diseño personalizado

El proceso para acceder a una prótesis inicia con una solicitud formal, que puede realizarse a través de formularios en línea, mediante los canales oficiales de comunicación o de forma presencial. Una vez recibida la solicitud, el paciente es citado al laboratorio para la toma de medidas y la elaboración de su historial, etapa clave para garantizar un diseño adecuado a sus características anatómicas y funcionales. Cada dispositivo es fabricado de manera personalizada y sometido a pruebas técnicas y controles de calidad que verifican su desempeño y durabilidad. Solo cuando cumple con los criterios establecidos, la prótesis es entregada al beneficiario.

Tecnología, inversión e impacto social

Uno de los pilares del laboratorio es la incorporación de innovación tecnológica, particularmente el diseño y la impresión 3D, que permite responder de manera más eficiente a la creciente demanda de prótesis. Esta tecnología facilita la precisión en los ajustes, reduce tiempos de producción y mejora la funcionalidad de los dispositivos. "La inversión pública en ciencia y tecnología ha sido determinante para el fortalecimiento del proyecto. Por primera vez, el Estado hondureño por orden de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, impulsa de forma directa capacidades científicas, técnicas y productivas para la fabricación de prótesis dentro del sistema público", declaró Villars.

Quien agregó, “Esto ha permitido fortalecer la capacidad instalada, profesionalizar el talento humano, mejorar la calidad y eficiencia de los procesos y ampliar la atención a la población con amputaciones, reduciendo la dependencia de proveedores externos y garantizando sostenibilidad institucional”.