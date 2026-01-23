Laboratorio Nacional de Prótesis amplía la entrega de dispositivos personalizados

El Laboratorio Nacional de Prótesis y Órtesis se consolida como una respuesta concreta a una de las necesidades más sensibles de la población hondureña: el acceso a prótesis funcionales, dignas y adaptadas a cada paciente. Con el objetivo principal es brindar un servicio completamente gratuito, dirigido a toda persona que lo requiera, con especial énfasis en quienes enfrentan limitaciones económicas y dificultades para adquirir estos dispositivos en el mercado privado.
Esta iniciativa permite atender casos de amputaciones de miembro superior e inferior, sin distinción de edad o condición social, priorizando siempre los criterios médicos y la situación de vulnerabilidad del paciente. “La iniciativa busca no solo suplir una necesidad física, sino también contribuir a la inclusión social, la rehabilitación integral y la recuperación de la autonomía personal”, indicó Giancarlo Villars Reyes, ingeniero de Fabricación.
Diseño personalizado
El proceso para acceder a una prótesis inicia con una solicitud formal, que puede realizarse a través de formularios en línea, mediante los canales oficiales de comunicación o de forma presencial. Una vez recibida la solicitud, el paciente es citado al laboratorio para la toma de medidas y la elaboración de su historial, etapa clave para garantizar un diseño adecuado a sus características anatómicas y funcionales.
Cada dispositivo es fabricado de manera personalizada y sometido a pruebas técnicas y controles de calidad que verifican su desempeño y durabilidad. Solo cuando cumple con los criterios establecidos, la prótesis es entregada al beneficiario.
Tecnología, inversión e impacto social
Uno de los pilares del laboratorio es la incorporación de innovación tecnológica, particularmente el diseño y la impresión 3D, que permite responder de manera más eficiente a la creciente demanda de prótesis. Esta tecnología facilita la precisión en los ajustes, reduce tiempos de producción y mejora la funcionalidad de los dispositivos.
“La inversión pública en ciencia y tecnología ha sido determinante para el fortalecimiento del proyecto. Por primera vez, el Estado hondureño por orden de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, impulsa de forma directa capacidades científicas, técnicas y productivas para la fabricación de prótesis dentro del sistema público”, declaró Villars.
Quien agregó, “Esto ha permitido fortalecer la capacidad instalada, profesionalizar el talento humano, mejorar la calidad y eficiencia de los procesos y ampliar la atención a la población con amputaciones, reduciendo la dependencia de proveedores externos y garantizando sostenibilidad institucional”.
Durante 2025, el laboratorio atendió en promedio cinco pacientes mensuales. Con el fortalecimiento progresivo de su capacidad operativa y la adquisición de nueva maquinaria mediante licitación pública, se proyecta que en 2026 la atención aumente a entre seis y siete pacientes por mes.
En el último año, la entrega de 55 prótesis, 50 de superior (brazo) y 5 de miembro inferior (pierna), lo que ha permitido a los beneficiarios recuperar movilidad, retomar actividades laborales y educativas, y mejorar significativamente su calidad de vida, generando un impacto positivo también en sus familias.
Asimismo en lo que va de enero del 2026 ya se entregaron 12 prótesis de miembro inferior y más de 39 plantillas ortopédicas (esto es material de órtesis).
La Senacit, bajo la gestión del ministro Luther Castillo Harry, ha desempeñado un papel estratégico en la articulación interinstitucional y en la vinculación con organismos y especialistas internacionales, facilitando la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades nacionales.