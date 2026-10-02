Cuatro décadas abriendo oportunidades: Roger D. Valladares recibe reconocimiento de ACCS y FICAC

San Pedro Sula, Honduras.

La Junta Directiva y la Comisión de Relaciones Públicas de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS), junto a representantes de la Federación Internacional de Cónsules (FICAC), realizaron una visita de cortesía a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), con el propósito de exaltar cuatro décadas de liderazgo, visión educativa y contribución al desarrollo nacional, así como reafirmar los sólidos lazos de amistad, cooperación e internacionalización entre ambas instituciones.

El encuentro incluyó la entrega de un reconocimiento especial al señor Roger D. Valladares, fundador y presidente de UTH, en testimonio de admiración por su trayectoria, liderazgo y visión educativa, desarrollada durante cuatro décadas y caracterizada por la generación de oportunidades desde Honduras hacia el mundo.

La distinción adquirió un significado especial al coincidir con el 40.º aniversario de UTH, institución que nació en 1986 como un proyecto educativo hondureño y que, cuatro décadas después, ha contribuido a la formación de miles de profesionales.

Durante la ceremonia, el Hon. Sr. José Martín Chicas, presidente de la ACCS y cónsul general honorario de la República de Corea, destacó la relevancia de la trayectoria de Valladares y el vínculo que une al Cuerpo Consular con la universidad.

“Hablar de cuatro décadas de la UTH es rendir tributo a la visión transformadora y al liderazgo ejemplar de Don Roger Danilo Valladares. Para el Cuerpo Consular acreditado en San Pedro Sula, la UTH representa un aliado estratégico. Nuestra relación se cimenta en la fraternidad y en la convicción compartida de que la diplomacia y la academia deben caminar de la mano en favor del desarrollo social y cultural de nuestra comunidad”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por su parte, Karim Qubain, representante de FICAC, destacó la dimensión internacional de la trayectoria del fundador de UTH y la capacidad de la educación para acercar a los pueblos y generar nuevas oportunidades.

“La educación tiene la capacidad de acercar a los pueblos y generar nuevas oportunidades. La visión de Roger Valladares nació en Honduras, pero encontró la manera de proyectarse internacionalmente. Para FICAC es significativo reconocer a un hondureño que ha contribuido a construir esos puentes”.

Una visión educativa que trascendió fronteras

La historia de UTH se remonta a 1985, cuando Roger D. Valladares concibió en San Pedro Sula la creación de una institución de educación superior. En 1986 nació INSUTEC, antecedente de la Universidad Tecnológica de Honduras, con el propósito de ampliar el acceso a una formación vinculada al entorno productivo. Su visión educativa también dio origen al Centro Politécnico del Norte (CPN) en 1991.

Años más tarde, esta visión adquirió una nueva dimensión con UTH Florida University, institución establecida en Estados Unidos y orientada a la población hispanohablante mediante una propuesta universitaria completamente en línea y en español, llevando así una iniciativa nacida en San Pedro Sula hacia nuevos espacios internacionales.

Al recibir la distinción, Roger D. Valladares expresó su profundo agradecimiento y compartió el mérito con quienes han sido parte de esta historia: “Recibo esta distinción con mucha gratitud y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. Cuando comenzamos este camino hace 40 años queríamos crear oportunidades a través de la educación. Hoy, ver lo que se ha construido, los miles de profesionales que han pasado por nuestras aulas y saber que nuestra visión también llegó fuera de Honduras es una enorme satisfacción. Este reconocimiento pertenece también a mi familia, a nuestros docentes, colaboradores y a cada estudiante que ha confiado en nosotros”.

La directora corporativa de Mercadeo de UTH, Emma Mejía de Valladares, destacó el componente humano que acompaña estas cuatro décadas de historia:

“La historia de UTH no puede contarse únicamente en números. Detrás de cada graduado hay una familia, un esfuerzo y una oportunidad que cambió una vida. La visión de don Roger ha sido precisamente esa: creer que cuando una persona tiene acceso a educación, también tiene nuevas posibilidades para construir su futuro. Que hoy esa trayectoria sea reconocida por representantes consulares nos llena de orgullo”. El encuentro permitió poner también en perspectiva la relación entre educación, diplomacia e internacionalización, destacando el papel de las instituciones académicas como espacios de encuentro, cooperación y construcción de relaciones entre países. A cuatro décadas del nacimiento de UTH, el reconocimiento a Roger D. Valladares representa también un homenaje a una obra institucional construida junto a docentes, colaboradores, estudiantes y familias; una trayectoria que comenzó con un proyecto universitario y que hoy se refleja en miles de profesionales, nuevos caminos y oportunidades de desarrollo.