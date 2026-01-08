Del juego al e-commerce: estos son los sectores en línea en crecimiento

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, un 70.4% de los habitantes urbanos usa el internet diariamente. Ya sea para adquirir productos en línea, jugar un demo de Hacksaw Gaming o pagar facturas, el internet forma parte de la vida cotidiana. En este ecosistema virtual, son varios los sectores que han experimentado un auge significativo en el país, incluyendo los siguientes:

El juego en línea

El sector de los juegos de azar y las apuestas deportivas en línea crece cada día alrededor del mundo. Esto se debe a diversos factores como la mayor conectividad y el énfasis en estrategias de mercadeo por parte de los operadores con el fin de visibilizar sus servicios y productos. Otro factor importante tras el auge del sector ha sido la proliferación de plataformas y aplicaciones móviles especializadas. Asimismo, los proveedores de juegos de cartas y tragamonedas se han multiplicado. Hacksaw Gaming , por ejemplo, ha destacado por su desarrollo de tragamonedas y tarjetas de raspa y gana de resolución instantánea. Este proveedor también se distingue por la implementación de mecánicas de juego innovadoras y una estética visual contemporánea. Pero, ¿está permitido acceder a este tipo de juegos en el país? En la actualidad, Honduras avanza hacia la modernización de su marco legal con la propuesta de un nuevo anteproyecto de ley destinado a regular el juego y las apuestas en línea. Esta iniciativa, impulsada por la diputada Dunia Jiménez, busca formalizar un sector que actualmente opera en un vacío legal, con el fin de atraer inversión extranjera y fortalecer las arcas estatales. El proyecto contempla una estructura tributaria donde el 10% de los ingresos recaudados se destinaría exclusivamente al sector salud, específicamente para la adquisición de insumos médicos y equipos cardiovasculares. Además, la normativa pretende establecer controles estrictos para asegurar la transparencia de las operaciones del sector y proteger a sectores vulnerables.

E-commerce

En Centroamérica, el comercio electrónico o e-commerce alcanzó una etapa de madurez significativa en 2024, consolidándose como un motor económico clave en la región. Según datos del sector, este crecimiento ha sido impulsado por una mayor penetración de internet y la adopción acelerada de dispositivos móviles, factores clave que han transformado los hábitos de consumo locales hacia un modelo más digital y eficiente. Uno de los hitos más destacados para este año es el cambio en las preferencias de compra. Se estima que las ventas de alimentos en línea superen a las de moda, reflejando una integración del e-commerce en las necesidades básicas del consumidor. Asimismo, el ingreso promedio por usuario (ARPU) se proyecta en torno a los $943.10 dólares estadounidenses, lo que evidencia un gasto robusto a pesar de una creciente conciencia sobre los precios y la búsqueda de ahorro debido a la incertidumbre económica. El éxito en este mercado depende ahora de la optimización operativa y la personalización. Las empresas están priorizando la transparencia en los precios, la oferta de métodos de pago locales y el soporte en español para generar confianza. Además, el comercio B2B se perfila como la gran oportunidad de expansión, tras haber experimentado un aumento anual considerable desde la pandemia.

Delivery