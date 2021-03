WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos en unos días

Redacción.

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más descargada en todo el mundo, más de 2 mil millones de usuarios usan sus servicios a diario para chatear, llamadas y videollamadas.

Pero nuevamente WhatsApp dejará de tener soporte para algunos teléfonos celulares, en los que ya no se podrá descargar y obviamente perderán su acceso a este popular servicio.

La app de mensajería informó que la última versión de WhatsApp (2.21.50) necesita de iOS 10 en adelante para funcionar. Los dispositivos que cuenten con iOS 9 o anterior ya no podrán descargarla.

Muchos modelos del iPhone ya no podrán usar WhatsApp. Para ser exactos los usuarios que cuentan con un iPhone 4S o inferior no podrán seguir actualizando WhatsApp, pues no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo que la app exige.

¿Y en Android?

En cuando a Android, WhatsApp apunta que para poder instalar esta aplicación en celulares con sistema operativo Android, éstos deben contar una versión 4.0.3 o posterior.

