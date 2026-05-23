Hallan a orillas de un crique a joven desaparecido en Yoro

Yoro, Honduras.

Jairo Daniel Murillo Alemán era originario de la aldea Nueva Méndez y había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

El hallazgo ocurrió a orillas de un crique de la zona, donde pobladores y familiares mantenían la búsqueda desde hace varios días tras la desaparición del joven.

Tras varios días de búsqueda, este sábado fue encontrado sin vida el joven Jairo Daniel Murillo Alemán , de 24 años, en el sector Valle Abajo del municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

Familiares y amigos difundieron su fotografía y datos personales a través de redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

Sin embargo, la mañana de este sábado recibieron la noticia del hallazgo de su cuerpo, hecho que provocó escenas de dolor entre sus allegados.

De manera preliminar, se informó que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indicaría que llevaba varias horas sin vida.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas de la muerte ni han brindado detalles sobre posibles indicios relacionados con el caso.

La noticia cayó como un “balde de agua fría” para la familia del joven, que mantenía la esperanza de encontrarlo con vida tras varios días de intensa búsqueda.

Personas cercanas lamentaron el hecho y expresaron mensajes de solidaridad a través de redes sociales tras conocerse la tragedia.

Equipos correspondientes realizaron las diligencias en la zona para el reconocimiento y levantamiento del cuerpo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió la muerte del joven olanchano.