Cuatro personas sin vida deja nueva masacre en el sector El Coco, Tulanguare

Yoro, Honduras.

Una nueva masacre registrada este lunes en el sector de El Coco, Tulanguare, en el municipio de Yoro, dejó al menos cuatro personas sin vida, según información preliminar que aún está siendo verificada por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó sobre el asesinato de Mario Macedo y Carmen Lobo, así como de su hija y su nieta, conocida cariñosamente como "Chayito".

Horas después de conocerse el hecho, se reportó además el hallazgo de otra persona sin vida en el sector de La Aguja, Tulanguare, elevando el número de víctimas mortales registradas durante este día.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si todos los fallecimientos están relacionados entre sí ni han detallado las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar las escenas y realizar las primeras diligencias investigativas con el fin de esclarecer lo sucedido.

Las autoridades tampoco han confirmado oficialmente la identidad de la quinta persona fallecida encontrada en La Aguja, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde información adicional.

Noticia en desarrollo...