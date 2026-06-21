Capturan a dos hombres por la muerte de un adulto mayor en Villanueva; eran sus vecinos

Villanueva, Cortés.

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados como los principales sospechosos de participar en el homicidio de un adulto mayor en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés. La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI); Uno de los sospechosos fue arrestado en flagrancia, mientras que el segundo fue ubicado posteriormente tras ser identificado mediante cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con información preliminar, el hecho violento habría ocurrido en medio de una disputa entre vecinos cuando presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. La víctima era conocida por el nombre de don Pablo, "El Viejón".

Uno de los detenidos tiene 38 años, es originario de San Manuel, Cortés, y residente de la colonia Las Flores, en Villanueva. Las autoridades lo consideran sospechoso del delito de homicidio y ya fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. Según fuentes cercanas al caso, uno de los capturados habría admitido su participación en el crimen y pronunció una frase que ha generado impacto entre los investigadores: "Si volviera a nacer, lo volvería a matar". El comisario Harold Espinoza confirmó que la Policía logró identificar y detener a los dos principales sospechosos pocas horas después de ocurrido el homicidio. "Desde que se dio la denuncia del caso, la Policía Nacional activó todas sus patrullas y agentes de inteligencia para dar con los supuestos hechores. A esta hora podemos decir que tenemos a los dos principales implicados", declaró el oficial.