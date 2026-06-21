Capturan a dos hombres por la muerte de un adulto mayor en Villanueva; eran sus vecinos

La Policía Nacional capturó a dos hombres señalados como los principales sospechosos de participar en el homicidio de un adulto mayor en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés.
La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI); Uno de los sospechosos fue arrestado en flagrancia, mientras que el segundo fue ubicado posteriormente tras ser identificado mediante cámaras de seguridad de la zona.
De acuerdo con información preliminar, el hecho violento habría ocurrido en medio de una disputa entre vecinos cuando presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. La víctima era conocida por el nombre de don Pablo, "El Viejón".
Uno de los detenidos tiene 38 años, es originario de San Manuel, Cortés, y residente de la colonia Las Flores, en Villanueva. Las autoridades lo consideran sospechoso del delito de homicidio y ya fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.
Según fuentes cercanas al caso, uno de los capturados habría admitido su participación en el crimen y pronunció una frase que ha generado impacto entre los investigadores: "Si volviera a nacer, lo volvería a matar".
El comisario Harold Espinoza confirmó que la Policía logró identificar y detener a los dos principales sospechosos pocas horas después de ocurrido el homicidio.
"Desde que se dio la denuncia del caso, la Policía Nacional activó todas sus patrullas y agentes de inteligencia para dar con los supuestos hechores. A esta hora podemos decir que tenemos a los dos principales implicados", declaró el oficial.
Espinoza explicó que las primeras investigaciones apuntan a que la víctima murió a causa de heridas provocadas con arma blanca.
"Fueron heridas de arma blanca por las que el señor perdió la vida en horas tempranas", indicó.
El jefe policial señaló que existen declaraciones de testigos oculares que vinculan directamente a los detenidos con el homicidio, por lo que dichas evidencias serán fundamentales para fortalecer el expediente.
Asimismo, detalló que la víctima era vecina de los sospechosos, por lo que los investigadores buscan determinar si existían conflictos previos entre las partes.
"Hay tela que cortar. Estamos iniciando el proceso investigativo para determinar qué ocurrió realmente y si existen antecedentes que puedan estar relacionados con este hecho", expresó Espinoza.
Durante las inspecciones en la escena del crimen, las autoridades encontraron envases de bebidas alcohólicas y las armas blancas que presuntamente fueron utilizadas en el ataque.
El comisario agregó que se encuentran a la espera de los resultados de Medicina Forense y de nuevas declaraciones para establecer con precisión el móvil del homicidio.
Mientras avanzan las diligencias, la DPI mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el crimen ocurrido en Villanueva.