Estos departamentos están en alerta verde por onda tropical en Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá debido a los niveles de humedad en los suelos y por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana del domingo 21 de junio de 2026. La medida fue anunciada mediante el boletín de alerta número 021-2026, en el que se detalló que las condiciones meteorológicas están asociadas al ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fenómeno está generando abundante nubosidad, lluvias, chubascos débiles a moderados y actividad eléctrica en diferentes regiones del país. El pronóstico indica que las mayores acumulaciones de lluvia se concentrarán en las regiones occidental y central, donde los niveles de humedad en los suelos superan el 80 %, aumentando la posibilidad de afectaciones en zonas vulnerables.

🟢⚠️ COPECO emite Alerta Verde para cuatro departamentos del país 🇭🇳 @titoasfura pic.twitter.com/0Lt7oGeK7i — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 21, 2026

Ante estas condiciones, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados crecidos debido al incremento de caudales que pueden producirse por las precipitaciones. Asimismo, pidió mantener vigilancia en sectores propensos a inundaciones y deslizamientos, especialmente donde exista saturación de suelos.