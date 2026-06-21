Estos departamentos están en alerta verde por onda tropical en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá debido a los niveles de humedad en los suelos y por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana del domingo 21 de junio de 2026.
La medida fue anunciada mediante el boletín de alerta número 021-2026, en el que se detalló que las condiciones meteorológicas están asociadas al ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fenómeno está generando abundante nubosidad, lluvias, chubascos débiles a moderados y actividad eléctrica en diferentes regiones del país.
El pronóstico indica que las mayores acumulaciones de lluvia se concentrarán en las regiones occidental y central, donde los niveles de humedad en los suelos superan el 80 %, aumentando la posibilidad de afectaciones en zonas vulnerables.
🟢⚠️ COPECO emite Alerta Verde para cuatro departamentos del país 🇭🇳 @titoasfura pic.twitter.com/0Lt7oGeK7i— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 21, 2026
Ante estas condiciones, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o vados crecidos debido al incremento de caudales que pueden producirse por las precipitaciones.
Asimismo, pidió mantener vigilancia en sectores propensos a inundaciones y deslizamientos, especialmente donde exista saturación de suelos.
Entre las recomendaciones emitidas también se encuentra asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento durante las tormentas, además de mantenerse informados mediante los canales oficiales.
La alerta verde permanecerá vigente durante 24 horas en los cuatro departamentos señalados mientras continúan las condiciones relacionadas con el paso de la onda tropical.
Las autoridades solicitaron a la población atender las indicaciones de los organismos locales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en el comportamiento del clima.