Imágenes: Cedeño se resiste a desaparecer pese a que el mar le roba terreno

"Desde que me casé con mi esposa hice mi primera casa en un terrenito que el mar me lo llevó, tenía yo 20 años. Aquí había una carretera, la cual el mar ya se la comió", relató en Cedeño José Luis Medrano (62), un pescador artesanal mientras mostraba los daños que ha sufrido una deteriorada viviend en la que guarda sus aperos de pesca, actividad que dijo que también está siendo afectada por el cambio climático.