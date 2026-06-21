Lluvias este domingo en zonas de Honduras por ingreso de onda tropical

San Pedro Sula.

El pronóstico meteorológico contempla varias condiciones de temperatura y acumulados de lluvia en varios departamentos del país este domingo, 21 de junio de 2026. En Roatán se espera una temperatura máxima de 33 grados Celsius y una mínima de 27 grados, con acumulados estimados de 5 milímetros de lluvia.

En Intibucá, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 15 grados, con acumulados de 30 milímetros, mientras que en La Paz se prevén máximas de 31 grados y mínimas de 20 grados, con 30 milímetros de precipitación. Para Santa Bárbara se pronostica una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 24 grados, con acumulados de 10 milímetros.

En Lempira, los valores estarán entre los 30 y 19 grados, con lluvias estimadas de 60 milímetros, mientras que Ocotepeque registrará máximas de 29 grados y mínimas de 19 grados, con acumulados de hasta 80 milímetros.

El Ingreso y desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país con mayores... pic.twitter.com/JHJYmT6nCl — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 21, 2026