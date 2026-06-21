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Lluvias este domingo en zonas de Honduras por ingreso de onda tropical

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones

Lluvias este domingo en zonas de Honduras por ingreso de onda tropical

Un día nublado en Tegucigalpa.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El pronóstico meteorológico contempla varias condiciones de temperatura y acumulados de lluvia en varios departamentos del país este domingo, 21 de junio de 2026.

En Roatán se espera una temperatura máxima de 33 grados Celsius y una mínima de 27 grados, con acumulados estimados de 5 milímetros de lluvia.

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En Intibucá, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 15 grados, con acumulados de 30 milímetros, mientras que en La Paz se prevén máximas de 31 grados y mínimas de 20 grados, con 30 milímetros de precipitación.

Para Santa Bárbara se pronostica una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 24 grados, con acumulados de 10 milímetros.

En Lempira, los valores estarán entre los 30 y 19 grados, con lluvias estimadas de 60 milímetros, mientras que Ocotepeque registrará máximas de 29 grados y mínimas de 19 grados, con acumulados de hasta 80 milímetros.

En Olancho se esperan temperaturas entre los 33 y 23 grados, con acumulados de 20 milímetros de lluvia. Valle tendrá máximas de 34 grados y mínimas de 24 grados, con precipitaciones estimadas en 20 milímetros. Por su parte, Yoro presentará temperaturas entre los 32 y 21 grados, con acumulados de lluvia de aproximadamente 60 milímetros.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones en las zonas donde se registren mayores acumulados de precipitación.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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