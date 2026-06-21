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Mou confirma baja en el Real Madrid, crack se va del PSG y Barça va por estrella

Los gigantes del fútbol europeo continúan moviendo sus fichas de cara a la próxima temporada. Altas, bajas y operaciones millonarias.

Mou confirma baja en el Real Madrid, crack se va del PSG y Barça va por estrella
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El mercado de fichajes sigue dejando movimientos, rumores y negociaciones de alto impacto. Desde posibles salidas en el Real Madrid hasta objetivos de los grandes clubes de Europa, así marcha la ventana de transferencias.
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El Tottenham Hotspur continúa avanzando en las negociaciones para incorporar a Sandro Tonali.

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Por ahora, el Real Madrid no ha realizado ningún movimiento formal ni informal por Enzo Fernández.
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El Napoli mantiene abiertas las conversaciones para cerrar la incorporación de Anan Khalaili como nuevo refuerzo para el lateral derecho.
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El Manchester City presentó hace algunos meses una propuesta de renovación a Rodri, pero las conversaciones no han llegado todavía a buen acuerdo.
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Mientras tanto, desde España surgen especulaciones que apuntan a un posible interés del Real Madrid, que estaría atento a cualquier oportunidad de mercado relacionada con el Balón de Oro.
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El Liverpool prepara una nueva ofensiva por Yan Diomandé después de que su primera oferta, valorada en 100 millones de euros, fuera rechazada.
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Sin embargo, el RB Leipzig se mantiene firme en su postura de retener al atacante al menos una temporada más. El futbolista, por su parte, ve con buenos ojos un cambio de aires y presiona para dar el salto a Anfield este mismo verano.
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Kang-in Lee se ha consolidado como una de las grandes prioridades del Atlético de Madrid para reforzar su plantilla. El
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Kylian Mbappé volvió a dejar abierta la puerta a una futura aventura en la MLS. El delantero francés reveló que David Beckham le ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de aterrizar en el fútbol estadounidense y reconoció que la cultura deportiva de Estados Unidos le resulta muy atractiva. Aunque no tomó una decisión definitiva, tampoco descartó esa opción para más adelante.
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Según informa Fichajes.net, el Arsenal está dispuesto a lanzar una ofensiva de 80 millones de euros por Bradley Barcola. El extremo francés se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de Mikel Arteta, que busca reforzar su parcela ofensiva con una de las mayores promesas del Paris Saint-Germain.
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River Plate acelera las gestiones para concretar cuanto antes el fichaje de Ángel Correa.
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Raúl Asencio ha pasado en cuestión de meses de ser una de las grandes irrupciones de la cantera madridista a convertirse en uno de los futbolistas con más opciones de abandonar el club en este mercado.
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A pesar de tener contrato hasta 2031, el central de 23 años no tendría garantizado su lugar dentro del nuevo proyecto encabezado por José Mourinho, lo que abre la puerta a una posible salida.
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El FC Barcelona ya trabaja en posibles escenarios de cara al mercado de fichajes. Ante la incertidumbre sobre el futuro de Raphinha, Hansi Flick ha solicitado a Deco que sondee la viabilidad de una operación por Bradley Barcola.
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