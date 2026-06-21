Mou confirma baja en el Real Madrid, crack se va del PSG y Barça va por estrella

Kylian Mbappé volvió a dejar abierta la puerta a una futura aventura en la MLS. El delantero francés reveló que David Beckham le ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de aterrizar en el fútbol estadounidense y reconoció que la cultura deportiva de Estados Unidos le resulta muy atractiva. Aunque no tomó una decisión definitiva, tampoco descartó esa opción para más adelante.