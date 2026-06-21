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Mundial 2026: Hondureño enfrenta tres años de cárcel por lo que hizo en Estados Unidos en pleno torneo

El Mundial 2026 se ha visto sacudido por una nueva polémica fuera de los terrenos de juego, luego de que un hondureño quedara en el centro de un delicado proceso legal en Estados Unidos.

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Un hondureño enfrenta serios problemas con la justicia de Estados Unidos por lo que hizo durante el Mundial 2026.
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Un ciudadano hondureño fue acusado por las autoridades federales de Estados Unidos.
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Durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, un hondureño que asistió a uno de los partidos ahora enfrenta un proceso judicial luego de que las autoridades federales lo acusaran de presuntamente operar un dron dentro de un espacio aéreo restringido durante uno de los encuentros disputados en el Estadio de Dallas, en Arlington, Texas.
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El hondureño de 33 años fue identificado como Luis Mauricio Flores Ordóñez, quien enfrenta una denuncia presentada el pasado 15 de junio de 2026. ¿De qué lo acusan?
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Flores Ordóñez está acusado por el presunto delito de poseer y operar una aeronave no registrada, en violación de la legislación federal estadounidense.
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El proceso fue anunciado por el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, quien explicó que el caso está relacionado con la supuesta utilización de un dron mientras estaba vigente una Restricción Temporal de Vuelo (TFR), implementada para reforzar la seguridad durante los partidos del Mundial
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De acuerdo con la investigación, Flores Ordóñez habría operado un dron modelo DJI Mini 3 Pro dentro del perímetro de exclusión aérea establecido alrededor del Estadio de Dallas, también conocido como AT&T Stadium, una de las sedes del torneo internacional.
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Según las autoridades estadounidenses, para realizar un vuelo legal dentro de esa zona restringida, el operador debía cumplir con varios requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA). Entre ellos, contar con una licencia vigente de piloto bajo la normativa Parte 107 o disponer de un Certificado de Exención o Autorización que permitiera la operación del equipo.
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De acuerdo con lo revelado, el dron fue detectado por personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de las operaciones de vigilancia desplegadas durante el encuentro futbolístico.
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“Si operas un dron sobre espacio aéreo restringido, incluyendo el Estadio de Dallas o el Fan Fest, puedes esperar una acusación federal como la que recibió este acusado”, afirmó el fiscal Ryan Raybould.
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Las autoridades estadounidenses informaron que únicamente durante los dos primeros partidos de la Copa Mundial celebrados en Arlington fueron incautados más de 20 drones que operaban sin autorización dentro de las zonas restringidas.
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Las autoridades estadounidenses aseguraron que estas limitaciones buscan prevenir riesgos para la seguridad pública, especialmente durante eventos que reúnen a miles de personas y requieren estrictos protocolos de vigilancia aérea.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó que la denuncia penal constituye únicamente una acusación formal y no representa una prueba definitiva de culpabilidad. Es decir, Flores Ordóñez mantiene su derecho a la presunción de inocencia y únicamente podrá ser declarado culpable si así lo determina un tribunal competente al concluir el proceso judicial
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