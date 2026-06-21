Ansiedad, depresión y pocas citas: la crisis silenciosa que crece en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales están golpeando con más fuerza a la población hondureña.

Las presiones económicas, los problemas sociales y las cargas personales han llevado a más ciudadanos a buscar ayuda profesional, provocando un aumento en las atenciones del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.

La directora del centro asistencial, Monserrat Arita, informó que diariamente reciben entre 12 y 15 nuevos pacientes que llegan en busca de atención médica por padecimientos relacionados con la salud mental.