Ansiedad, depresión y pocas citas: la crisis silenciosa que crece en Honduras

La ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales están golpeando con más fuerza a la población hondureña.
Las presiones económicas, los problemas sociales y las cargas personales han llevado a más ciudadanos a buscar ayuda profesional, provocando un aumento en las atenciones del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.
La directora del centro asistencial, Monserrat Arita, informó que diariamente reciben entre 12 y 15 nuevos pacientes que llegan en busca de atención médica por padecimientos relacionados con la salud mental.
“Las presiones de la vida actual son muchas y los trastornos mentales continúan incrementándose”, manifestó Arita, al advertir que la demanda de servicios especializados sigue creciendo de forma sostenida.
El incremento de pacientes ya comenzó a superar la capacidad instalada del hospital, lo que ha generado largas listas de espera y dificultades para que muchas personas reciban atención oportuna.
A esta situación se suma la escasez de especialistas. En Honduras apenas existen entre 58 y 70 psiquiatras para atender a toda la población, una cifra insuficiente frente al aumento de casos de ansiedad, depresión y otros trastornos.
Arita también expresó preocupación porque algunos psiquiatras se encuentran desempeñando funciones administrativas, pese a que existe una necesidad urgente de reforzar la atención directa a los pacientes.
La directora del Mario Mendoza consideró fundamental optimizar el recurso humano disponible para garantizar que más especialistas puedan dedicarse a las consultas clínicas y responder a una demanda que, lejos de disminuir, continúa en aumento.