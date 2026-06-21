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Ansiedad, depresión y pocas citas: la crisis silenciosa que crece en Honduras

La demanda por atención psiquiátrica crece en Honduras, mientras el país apenas cuenta con entre 58 y 70 psiquiatras para atender a toda la población

Ansiedad, depresión y pocas citas: la crisis silenciosa que crece en Honduras

Hospital Mario Mendoza recibe entre 12 y 15 nuevos pacientes diarios por trastornos de salud mental.
Tegucigalpa, Honduras

La ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales están golpeando con más fuerza a la población hondureña.

Las presiones económicas, los problemas sociales y las cargas personales han llevado a más ciudadanos a buscar ayuda profesional, provocando un aumento en las atenciones del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.

La directora del centro asistencial, Monserrat Arita, informó que diariamente reciben entre 12 y 15 nuevos pacientes que llegan en busca de atención médica por padecimientos relacionados con la salud mental.

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“Las presiones de la vida actual son muchas y los trastornos mentales continúan incrementándose”, manifestó Arita, al advertir que la demanda de servicios especializados sigue creciendo de forma sostenida.

El incremento de pacientes ya comenzó a superar la capacidad instalada del hospital, lo que ha generado largas listas de espera y dificultades para que muchas personas reciban atención oportuna.

A esta situación se suma la escasez de especialistas. En Honduras apenas existen entre 58 y 70 psiquiatras para atender a toda la población, una cifra insuficiente frente al aumento de casos de ansiedad, depresión y otros trastornos.

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Arita también expresó preocupación porque algunos psiquiatras se encuentran desempeñando funciones administrativas, pese a que existe una necesidad urgente de reforzar la atención directa a los pacientes.

La directora del Mario Mendoza consideró fundamental optimizar el recurso humano disponible para garantizar que más especialistas puedan dedicarse a las consultas clínicas y responder a una demanda que, lejos de disminuir, continúa en aumento.

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Redacción La Prensa
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