VIDEO: A plena luz del día y con los rostros cubiertos le roban camioneta a pareja en SPS

San Pedro Sula

Un video ha captado el robo a mano armada de una camioneta en la colonia Guadalupe de San Pedro Sula a plena luz del día.

El material gráfico muestra a dos sujetos bajarse de un turismo azul con sus rostros tapados. Luego sacan sus armas y encañonan a una pareja que está en la puerta del conductor de un pickup blanco.