VIDEO: A plena luz del día y con los rostros cubiertos le roban camioneta a pareja en SPS

Un video ha captado el robo a mano armada de una camioneta en la colonia Guadalupe de San Pedro Sula a plena luz del día.
El material gráfico muestra a dos sujetos bajarse de un turismo azul con sus rostros tapados. Luego sacan sus armas y encañonan a una pareja que está en la puerta del conductor de un pickup blanco.
Tras encañonar a la mujer y el hombre, los sujetos se dirigen a una camioneta roja que está al lado mientras el carro de los compinches se va a la primera avenida a merodear.
Tras consumar el robo, salen los ladrones en los dos carros con rumbo a la avenida Júnior.
El asalto se registró a finales de enero, pero es hasta ahora que se hacen públicas las imágenes.