VIDEO: A plena luz del día y con los rostros cubiertos le roban camioneta a pareja en SPS

El video muestra a dos sujetos bajarse de un turismo azul y se acercan a una pareja, la encañonan y luego salen manejando la camioneta carro robada

San Pedro Sula

Un video ha captado el robo a mano armada de una camioneta en la colonia Guadalupe de San Pedro Sula a plena luz del día.

El material gráfico muestra a dos sujetos bajarse de un turismo azul con sus rostros tapados. Luego sacan sus armas y encañonan a una pareja que está en la puerta del conductor de un pickup blanco.

Tras encañonar a la mujer y el hombre, los sujetos se dirigen a una camioneta roja que está al lado mientras el carro de los compinches se va a la primera avenida a merodear.

Tras consumar el robo, salen los ladrones en los dos carros con rumbo a la avenida Júnior.

El asalto se registró a finales de enero, pero es hasta ahora que se hacen públicas las imágenes.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

