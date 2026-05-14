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Video del asalto a reconocido negocio de baleadas de El Progreso

Tres sujetos se bajaron de una camioneta negra y luego encañonaron a clientes y empleados de un negocio en la salida a Tela en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

Un reconocido negocio de venta de baleadas fue asaltado la mañana de este jueves 14 de mayo en El Progreso, Yoro, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes se ve que tres sujetos se bajan de una camioneta Ford Escape negra y salen en veloz carrera a encañonar a los clientes del local que queda en la salida a Tela.

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En el atraco se ve que un joven con casco intenta salir, pero uno de los asaltantes lo detiene y lo despoja de sus cosas.

Este negocio se ve cuando unos turistas quieren hacer lo mismo, y otro de los fascinerosos les dice que se detengan.

En lo que los sujetos asaltaban, el carro ya estaba en posición de salida.

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Redacción La Prensa
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