Video del asalto a reconocido negocio de baleadas de El Progreso

Un reconocido negocio de venta de baleadas fue asaltado la mañana de este jueves 14 de mayo en El Progreso, Yoro, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.
En las imágenes se ve que tres sujetos se bajan de una camioneta Ford Escape negra y salen en veloz carrera a encañonar a los clientes del local que queda en la salida a Tela.
En el atraco se ve que un joven con casco intenta salir, pero uno de los asaltantes lo detiene y lo despoja de sus cosas.
Este negocio se ve cuando unos turistas quieren hacer lo mismo, y otro de los fascinerosos les dice que se detengan.
En lo que los sujetos asaltaban, el carro ya estaba en posición de salida.