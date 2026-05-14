Video del asalto a reconocido negocio de baleadas de El Progreso

El Progreso, Yoro

Un reconocido negocio de venta de baleadas fue asaltado la mañana de este jueves 14 de mayo en El Progreso, Yoro, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

En las imágenes se ve que tres sujetos se bajan de una camioneta Ford Escape negra y salen en veloz carrera a encañonar a los clientes del local que queda en la salida a Tela.