Vendedor devuelve 60 mil lempiras a mujer que los había perdido en Tegucigalpa

Un vendedor encontró el dinero perdido en la colonia Kennedy y lo devolvió a su dueña, quien lo necesitaba para la colegiatura de su hija.

Vendedor devuelve 60 mil lempiras a mujer que los había perdido en Tegucigalpa

El vendedor encontró el dinero perdido en la colonia Kennedy, Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Un vendedor ambulante fue reconocido y aplaudido ayer por devolver a su dueña una gran cantidad de lempiras que encontró en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

Según información preliminar, el hondureño halló los 60 mil lempiras en una bolsa plástica y se trasladó hasta las oficinas de la Policía Nacional tras escuchar la denuncia desesperada de la mujer.

Vendedor encuentra 60 mil lempiras y los devuelve a su dueña desesperada

Vendedor encuentra 60 mil lempiras y los devuelve a su dueña desesperada

 (Foto: redes sociales)

La dueña del dinero había solicitado un préstamo y necesitaba los fondos para cubrir los gastos escolares de su hija.

El gesto del vendedor ha generado admiración en redes sociales, donde se ha viralizado como ejemplo de honestidad y responsabilidad ciudadana. Además, recibió una recompensa por parte de la dueña por su acción.

La mujer expresó su profunda gratitud hacia el vendedor por la devolución del dinero y reconoció públicamente su buena acción.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

