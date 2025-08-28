Vendedor devuelve 60 mil lempiras a mujer que los había perdido en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un vendedor ambulante fue reconocido y aplaudido ayer por devolver a su dueña una gran cantidad de lempiras que encontró en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.

Según información preliminar, el hondureño halló los 60 mil lempiras en una bolsa plástica y se trasladó hasta las oficinas de la Policía Nacional tras escuchar la denuncia desesperada de la mujer.