Vendedor devuelve 60 mil lempiras a mujer que los había perdido en Tegucigalpa

Un vendedor ambulante fue reconocido y aplaudido ayer por devolver a su dueña una gran cantidad de lempiras que encontró en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
Según información preliminar, el hondureño halló los 60 mil lempiras en una bolsa plástica y se trasladó hasta las oficinas de la Policía Nacional tras escuchar la denuncia desesperada de la mujer.
La dueña del dinero había solicitado un préstamo y necesitaba los fondos para cubrir los gastos escolares de su hija.
El gesto del vendedor ha generado admiración en redes sociales, donde se ha viralizado como ejemplo de honestidad y responsabilidad ciudadana. Además, recibió una recompensa por parte de la dueña por su acción.
La mujer expresó su profunda gratitud hacia el vendedor por la devolución del dinero y reconoció públicamente su buena acción.