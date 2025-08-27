El caso Edwin Andino: así será la sentencia para los acusados de asesinato

Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv) solicitó en la audiencia de individualización de la pena 57 años y cuatro meses de prisión contra los responsables del asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre, Edwin Emilio Andino Amador. La petición fue hecha en contra de Alex Geovany Rodríguez Alvarado, Josué Daniel Moradel Moreno, así como los hermanos Cristian Josué y Óscar Ariel Girón Salmerón, acusados de asesinar al comunicador y a su padre. Además, los implicados enfrentan cargos por allanamiento de domicilio agravado en perjuicio de ambas víctimas y por robo con violencia contra Edwin Josué Andino Canaca.

El crimen ocurrió el 10 de octubre de 2022, cuando hombres armados ingresaron por la fuerza a la vivienda de los Andino en Tegucigalpa, Honduras. Andino, de 23 años, laboraba en el canal La Tribuna TV en la capital hondureña. De acuerdo con las primeras investigaciones, fue atacado por sujetos que vestían uniformes policiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Horas antes, su padre, Edwin Emilio Andino, había sido sacado de la vivienda por la misma banda. Posteriormente, su cuerpo sin vida fue encontrado en la entrada de la colonia Rafael Leonardo Callejas, Tegucigalpa, según la información preliminar. La terna de jueces de la sala I del tribunal de sentencias aún no emite la hora y fecha de la audiencia de lectura de sentencia.

El día del crimen