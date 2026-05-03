Accidente deja dos fallecidos en Quimistán, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera CA-4, a la altura de la comunidad de Banderas, en Quimistán, Santa Bárbara.

De manera preliminar, se confirmó el fallecimiento de dos personas en el lugar del percance. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa un carro blanco volcado. Las víctimas, un hombre y una mujer, quedaron tendidas sobre la maleza a un costado de la carretera.