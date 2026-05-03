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Accidente deja dos fallecidos en Quimistán, Santa Bárbara

Dos personas fallecieron en un accidente en Quimistán, en la carretera CA-4 que conduce de San Pedro Sula a Copán. Autoridades investigan las causas del hecho

Accidente deja dos fallecidos en Quimistán, Santa Bárbara

Dos personas mueren en accidente en la CA-4 en Quimistán.

 Foto: redes sociales
Santa Bárbara, Honduras.

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera CA-4, a la altura de la comunidad de Banderas, en Quimistán, Santa Bárbara.

De manera preliminar, se confirmó el fallecimiento de dos personas en el lugar del percance. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa un carro blanco volcado. Las víctimas, un hombre y una mujer, quedaron tendidas sobre la maleza a un costado de la carretera.

Asimismo, según las imágenes, el hombre vestía un pantalón negro y una camisa roja. La mujer lucía un pantalón tipo jean azul y una camisa negra.

Equipos de emergencia y agentes policiales se encuentran en la zona realizando las diligencias correspondientes.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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