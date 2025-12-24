Auto de formal procesamiento para hombre acusado de matar a Marlon en El Limonar

Cortés, Honduras.

Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Anuar Antonio Ramos Orellana, señalado como presunto responsable del delito de asesinato en perjuicio de Marlon Alejandro Arias Reyes, informó este 24 de diciembre el Ministerio Público (MP). El pasado 19 de diciembre fue hallado sin vida y embolsado el cuerpo del joven Marlon, de 23 años, en una calle que conduce hacia la colonia El Limonar, del sector Los Cármenes, a la altura del bulevar del este en San Pedro Sula.

De acuerdo con información preliminar, el cadáver fue localizado a la orilla de un bordo, parcialmente cubierto, y según lo poco que quedó expuesto. Vestía una camisa verde y calzoneta negra. La resolución contra la persona acusada de dicho crimen fue emitida tras la audiencia inicial, celebrada en San Pedro Sula, Cortés, luego de que la autoridad judicial escuchara la solicitud de las partes y valorara los elementos presentados por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.

Según la resolución judicial, el imputado deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, conforme al numeral 3 del artículo 173 del Código Procesal Penal, mientras continúa el proceso en su contra. Ramos Orellana fue trasladado al centro penitenciario de El Pozo, donde permanecerá bajo detención judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Investigación y pruebas admitidas

De acuerdo con el MP, el requerimiento fiscal fue presentado en el Centro Integrado de Expedientes e Información (CEIN), logrando la admisión del mismo por parte del juzgado competente. Durante la audiencia, el juez convalidó el allanamiento de morada realizado en la vivienda donde, según la investigación, la víctima fue torturada y posteriormente ejecutada. También se autorizó la práctica de pruebas de quimioluminiscencia en el inmueble. La autoridad judicial admitió como anticipo de prueba la declaración del testigo protegido, el reconocimiento de persona mediante álbum fotográfico, así como la extracción y vaciado del teléfono celular decomisado al imputado.

Asimismo, se autorizó la extracción y análisis de videos forenses obtenidos tanto en la escena del crimen como en sectores aledaños de Lomas del Carmen y la colonia Planes de Calpules, además de una pericia de vinculación criminal.

Perfil del imputado

Según la investigación fiscal, el testigo protegido manifestó que Ramos Orellana sería miembro activo de la pandilla 18, con dominio territorial en la zona donde ocurrieron los hechos. Esta información fue respaldada, de acuerdo con el MP, por una constancia emitida por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). El documento señala que el imputado estaría perfilado como miembro activo de la pandilla 18, con rango de “homie”, y que ha sido detenido en ocasiones anteriores por delitos de extorsión, asesinato y tráfico de drogas, datos que forman parte de la ampliación del requerimiento fiscal. Con fines de análisis comparativo, el juez también autorizó la extracción de fluidos biológicos del imputado, incluyendo muestras de sangre, para estudios de serología y genética forense, al considerar que existen indicios suficientes para su análisis. Todos los peritos propuestos por el Ministerio Público fueron admitidos y juramentados en audiencia celebrada el lunes 22 de diciembre, entre las 9:00 y 11:00 de la mañana, en el CEIN.

Incidentes durante el proceso