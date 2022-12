Para robarle, ladrón mata a emprendedor en su negocio

El crimen de Bueso ocurrió a eso de las 11:00 am, cuando estaba preparando los asados y la comida que vendía.

Hasta ayer, las autoridades policiales no tenían pistas del homicida del joven emprendedor Eduardo Fabio Bueso Castillo.

El delincuente remató a Bueso al dispararle cuando ya estaba en el piso de su establecimiento, que funciona a la orilla de la carretera que conduce al bulevar de Choloma.Don Eduardo Bueso, padre del victimado, manifestó que su hijo era un joven emprendedor.

“Teníamos dos meses de haber empezado el negocio de asados, y yo no veo la razón por la cual una persona pudo tomar ese tipo de acción, pues mi hijo era una persona sana, amigo de todos en la comunidad, sin vicios y padre de dos hijos, uno de seis años y una niña de cuatro años”.

“Ya habíamos emprendido con taxis, pero no pudimos por los problemas que enfrentan los taxistas. Le di un taxi para que trabajara y me dijo que no quería laborar en el carro por el peligro que corren los taxistas”, expresó Bueso.

“Tratamos de emprender en este negocito y mire lo que pasó”, lamentó el padre de Eduardo Fabio, quien agregó que su hijo estaba trabajando en una maquila y se salió para entrarle en lleno a la venta de comida porque, según él, de allí podía mantener a su familia.

“Lo dudo que el móvil del crimen sea el robo, sino que envidia, y el robo fue para despistar”, dijo don Eduardo, que manifestó que una de las ilusiones de su hijo era crecer en la venta de la comida.

Recordó que su hijo luchó de varias formas en la vida, primero se graduó de bachiller técnico en Computación, pero nunca consiguió empleo para ejercer su profesión. Después se metió a trabajar en la maquila y por último decidió emprender con el negocio de venta de comida.