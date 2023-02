“Yo soy amigo de ellos, los conozco bien, Dios me perdone si estoy equivocado, pero puedo asegurar que esa gente no tuvo nada que ver, son otras cuestiones que no sé que serían, pero ellos no”, precisó.

Por último, mencionando que sus familiares se encuentran sumamente desconsolados por su violenta muerte, Pedro Ruiz aseguró que “Dios se encargará de hacer justicia por la muerte de Plutarco”.