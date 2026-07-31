Auto de formal procesamiento a maestro del JTR acusado de violar a una menor

San Pedro Sula, Honduras

Lenin Marel Jaco García , quien fue presentado ante las autoridades judiciales por un caso relacionado con delitos contra la libertad e integridad física, psicológica e indemnidad sexual de una menor.

El maestro del Instituto José Trinidad Reyes, Lenin Marel Jaco García, continuará bajo prisión preventiva luego de que un Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés, dictara auto de formal procesamiento en su contra por el supuesto delito de violación calificada en perjuicio de una menor de 13 años de edad.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó los elementos probatorios recopilados durante la investigación, entre ellos pruebas documentales, periciales y testimoniales.

Entre los indicios expuestos por el Ministerio Público destacó la alerta emitida por personal del Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HR-IHSS) a agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), así como la declaración de la víctima mediante prueba anticipada.

Según las diligencias investigativas realizadas por los agentes de la Atic, el hecho habría ocurrido el 2 de julio en la sala de maestros del centro educativo, donde presuntamente el docente habría sujetado del brazo a la menor, la habría encerrado y cometido la agresión.

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La defensa del acusado rechazó los señalamientos presentados por la Fiscalía y argumentó elementos de arraigo domiciliario, familiar y laboral, además de solicitar el sobreseimiento de su representado.

Sin embargo, la jueza determinó que existían indicios racionales suficientes para imponer la medida cautelar de prisión preventiva, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la naturaleza del delito atribuido.

El imputado permanecerá bajo la custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras continúa el proceso judicial. La audiencia preliminar fue programada para las 10:00 de la mañana del lunes 7 de septiembre.