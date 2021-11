“Por robarle su teléfono le arrebataron sus sueños”

Elvis Obed vivía con su abuela materna. “Él era mi todo, mi compañía. El día que se fue al entierro le dije que no fuera porque no había desayunado y me dijo que iba a volver luego, pero ya nunca regresó”, relató entre lágrimas doña Blanca.

Relato: “Lo anduvimos buscando en la noche y hoy en la mañana lo hallamos sin vida”

Según la abuela, el jovencito pasó varios meses trabajando en obras de construcción y también ayudaba a limpiar solares con el fin de poder comprar un celular sin imaginar que el aparato móvil iba a ser el motivo por el que criminales le quitaron la vida.

“El hombre que le hizo eso a mi nieto lo conocía y anduvo con él ese día, la gente lo vio. Yo me preocupé cuando llegó la noche y el niño no regresó a la casa, lo esperé durante toda la noche, sabía que algo le había pasado porque no acostumbra a salir”.

El hombre, cuenta la señora, confesó que le robó el celular al niño y después lo fue a vender por 500 lempiras a otro vecino. “Por robarle el teléfono le arrebataron su vida, sus sueños”. Elvis Obed era estudiante del sexto grado de la escuela Santo Domingo Savio y era conocido por ser dedicado y buen estudiante.

Sospechosos

En las últimas horas, la Policía capturó a Ever Izan Castilllo (de 21), acusado de homicidio y a Miguel Antonio Gonzales (de 58), acusado de complicidad y encubrimiento de crimen en contra del adolescente de 13 años.

Los dos hombres fueron capturados en La Montañita luego de que vendieran el teléfono de Elvis Obed y que se les encontrara en su vivienda ropa con sangre y el machete con el que supuestamente mataron al niño.

Ana Isabel Torres, madre del adolescente, dijo que espera que haya justicia para los hechores del crimen contra su hijo.

“Ese hombre que capturaron vivía cerca de aquí, uno solo espera que no salga de la cárcel para que no vuelva a hacer algo como lo que le hizo a mi niño, ese es nuestro único consuelo. Somos una familia humilde y trabajadora que nunca ha tenido enemistades”.

Los dos hombres fueron enviados a prisión, mientras en la comunidad de La Montañita lloran la partida inesperada de Elvis Obed.