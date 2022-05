“Perdí a mi esposa y a mis dos hijos, no se lo deseo a nadie”

Medina relató que en Tabasco un grupo de 18 personas abordaron las dos lanchas, primero subieron a su esposa y a su hijo en la lancha donde iban 11 personas y a él lo mandaron en la segunda lancha, por lo que en ese momento perdió comunicación con su familia.

“Nos obligaron a agacharnos, pero el oleaje estaba muy alto. Yo me di cuenta de que algo pasaba porque el lanchero recibió una llamada y se puso nervioso. Mi esposa no sabía nadar, me imagino se desesperó por salvar a nuestro hijo y no puso salir adelante”, relató entre lágrimas Medina.

“El momento trágico fue cuando llegamos a tierra firme y nos dieron la mala noticia. Yo como pude caminé por siete horas y fue hasta la mañana del martes que apareció mi hijo, y un kilómetro adelante apareció el cuerpo de mi esposa. Esto no se lo deseo a nadie, mi esposa iba con toda la fe de que nuestra bebé iba a nacer en los Estados Unidos. Yo le prometí a mi hijito que lo llevaría a Disney World, él quería ver a Mickey Mouse”, lamentó el hondureño.