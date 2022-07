Niño que murió apuñalado: “Deje a mi mamá, no le haga eso”

El último lamentable hecho ocurrió el martes 26 de julio. La justicia hondureña procesó a Álvaro Misael Ramos (de 39 años) acusándolo de parricidio.

Según las investigaciones, fue el responsable de matar a su propio hijo, un bebé de tres meses, en su vivienda en Siguatepeque.

Al pequeño Gerardo Soriano no le quitó la vida su padre, pero sí, según los primeros relatos, un hombre que cortejaba a su madre.

Nelly Salvador (de 35), madre de Gerardito, revivió los minutos de terror y entre el llanto contó a LA PRENSA cómo sucedió el violento ataque del que fueron víctimas.

Ese día regresaban de la aldea El Salitre, hizo cena y en la casa tenían la visita de Fernando Ulloa, quien, según contó Nelly, era un comensal.

“Estábamos en la sala, y Mencho, (Juvencio Hernández), porque así lo conocemos acá, entró por la cocina y con una navaja que andaba se le fue encima a Fernando y lo hirió. Mi hijo estaba conmigo en la puerta y salimos corriendo, yo le decía al niño corra, pero él me botó en la calle y me apuñaló y el niño le decía: ‘deje a mi mama, suéltela no le haga eso’, y fue ahí cuando se dio vuelta y lo apuñaló. Yo gritaba y pedía auxilio y nadie me auxilió”, recordó llorando.

Nelly, quien es madre de cuatro hijos, dijo que su hija de 11 años salía de uno de los cuartos cuando vio el ataque. Ante el miedo buscó refugio, pero al ver que el atacante seguía a su mamá corrió intentando auxiliarla; pero el agresor la hirió en una pierna.

Minutos después de la agresión, la mujer junto con su hijo de cinco años fueron llevados por unos vecinos al hospital Santa Bárbara Integrado, donde ella permaneció un mes interna, pero a Gerardito los doctores no pudieron salvarle la vida, ya que las puñaladas las recibió en el pecho.

“Yo estaba inconsciente en la cama. Cuando desperté preguntaba a los doctores por mi hijo y me decían que estaba bien, que se estaba recuperando. Una prima llegó a cuidarme y le decía que preguntara cómo estaba mi niño, y ella me decía que estaba bien. Tenía más de 15 días de muerto cuando me dijeron, yo me volví loca en esa cama, yo deseaba morir en ese momento. Decía: ‘Dios mío, prefiero estar muerta yo y no mi niño’”, dijo desconsolada.

Doña Nelly, como cualquier madre, nunca pensó que su hijo fuera a morir de esta manera, por eso pide justicia para él, no quiere que su muerte quede en vano.

“Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo. Gerardito le gustaba pintar mucho, decía que quería ser carpintero como su hermano mayor, tenía un martillo de juguete y se ponía con unas tablas a jugar”, recordó Nelly.

Juvencio Hernández fue detenido por la Policía y se encuentra guardando prisión. Conforme a las investigaciones, Hernández atacó a Nelly por celos, pero ella negó que entre ellos existiera una relación sentimental.