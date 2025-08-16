Niño muere en accidente de microbús que cayó al río Ulúa en Gualala

Gualala, Santa Bárbara

Un trágico accidente de tránsito ocurrido ayer, viernes, en el sector del Malecón de Gualala, en el departamento de Santa Bárbara, cobró la vida de un niño de apenas 8 años, originario de la comunidad de Barandillales, en la zona noroccidental del país. De acuerdo con reportes del Cuerpo de Bomberos, el menor —que se dedicaba a vender mostaza y otras verduras— viajaba en un microbús que perdió el control y terminó precipitándose al río Ulúa.

En el vehículo se transportaban dos personas, así como una carga de repuestos y aceites para automóviles. Las autoridades señalaron que el pequeño había salido a trabajar y buscaba regresar a su hogar cuando ocurrió el siniestro. Tras el impacto, uno de los ocupantes logró ser rescatado con vida y fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Bárbara Integrado, donde permanece bajo observación médica debido a múltiples golpes y fracturas. Lamentablemente, el menor quedó atrapado en el interior de la unidad sumergida, perdiendo la vida en el lugar. Los cuerpos de rescate indicaron que la recuperación del microbús se complicó por la crecida del río Ulúa, que dificultó tanto la visibilidad como el acceso a la zona del accidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.