Muere motociclista tras chocar contra base de concreto en Choloma

Choloma, Honduras

La víctima fue identificada como Kevin Maradiaga , de entre 25 y 30 años de edad, quien falleció de forma inmediata debido a la gravedad de las heridas sufridas en el accidente .

En horas de la noche del viernes, un joven perdió la vida de manera trágica luego de impactar su motocicleta contra una base de concreto en la aldea Lechuga, ubicada en el sector Bajos de Choloma.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven se desplazaba por la zona cuando perdió el control de la motocicleta, colisionando violentamente con la estructura.

Autoridades policiales y equipos de socorro se presentaron en el lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para la respectiva autopsia.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, pero se presume que la alta velocidad o la falta de visibilidad pudieron haber sido factores determinantes en el fatal hecho.