  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mortal derrape: militar pierde la vida en accidente de motocicleta en La Paz

La víctima, identificada como Enderson Mendoza, perdió el control de su motocicleta en una zona con baja visibilidad por neblina

Mortal derrape: militar pierde la vida en accidente de motocicleta en La Paz

La alta velocidad y la poca visibilidad en la zona serían los factores que provocaron este accidente que dejó sin vida a Enderson Mendoza.

LA PAZ

Un agente militar perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo en el caserío Santa Cruz, municipio de Guajiquiro, en el departamento de La Paz.

La víctima fue identificada como Enderson Mendoza, originario de la aldea El Duraznal, en la misma zona, quien se desempeñaba como miembro de las Fuerzas Armadas asignado a ese sector.

Un muerto y dos heridos deja accidente de tránsito en el anillo periférico en Tegucigalpa

De acuerdo con la información preliminar, Mendoza se conducía a bordo de una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a la alta velocidad a la que se desplazaba.

A esto se sumaron las condiciones climáticas adversas en el lugar, ya que la zona se encontraba con poca visibilidad producto de la neblina que cubría el área al momento del accidente.

Tras perder el control, la motocicleta se deslizó sobre la vía, provocando que el conductor cayera al pavimento e impactara fuertemente, falleciendo de manera inmediata en el sitio.

Al lugar del suceso se hicieron presentes agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes procedieron a asegurar la escena del accidente.

Las autoridades acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense.

Posteriormente, el equipo forense llevó a cabo el levantamiento cadavérico conforme a lo establecido por la ley, para continuar con el proceso investigativo del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias