Mortal derrape: militar pierde la vida en accidente de motocicleta en La Paz

LA PAZ

La víctima fue identificada como Enderson Mendoza, originario de la aldea El Duraznal, en la misma zona, quien se desempeñaba como miembro de las Fuerzas Armadas asignado a ese sector.

Un agente militar perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo en el caserío Santa Cruz, municipio de Guajiquiro, en el departamento de La Paz.

De acuerdo con la información preliminar, Mendoza se conducía a bordo de una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a la alta velocidad a la que se desplazaba.

A esto se sumaron las condiciones climáticas adversas en el lugar, ya que la zona se encontraba con poca visibilidad producto de la neblina que cubría el área al momento del accidente.

Tras perder el control, la motocicleta se deslizó sobre la vía, provocando que el conductor cayera al pavimento e impactara fuertemente, falleciendo de manera inmediata en el sitio.

Al lugar del suceso se hicieron presentes agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes procedieron a asegurar la escena del accidente.

Las autoridades acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense.

Posteriormente, el equipo forense llevó a cabo el levantamiento cadavérico conforme a lo establecido por la ley, para continuar con el proceso investigativo del caso.