Matan a hombre con una tapadera de sanitario en Yoro; su amigo es sospechoso

Yoro, Honduras.

Una reunión entre amigos terminó en tragedia la madrugada de este domingo 1 de marzo en la ciudad de Olanchito, Yoro, cuando un hombre perdió la vida de manera violenta tras ser atacado con una tapadera de sanitario presuntamente por un amigo.

La víctima fue identificada como José Alexi Duarte Euraque, de 45 años de edad. El hecho ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la colonia 24 de Mayo, en las cercanías del bulevar Edy Acosta.