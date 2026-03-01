  1. Inicio
Matan a hombre con una tapadera de sanitario en Yoro; su amigo es sospechoso

Las autoridades policiales capturaron en las últimas horas al presunto responsable de acabar con la vida de José Alexi Duarte Euraque (45); el detenido es un amigo de la víctima

Fotografía en vida de José Alexi Duarte Euraque.
Yoro, Honduras.

Una reunión entre amigos terminó en tragedia la madrugada de este domingo 1 de marzo en la ciudad de Olanchito, Yoro, cuando un hombre perdió la vida de manera violenta tras ser atacado con una tapadera de sanitario presuntamente por un amigo.

La víctima fue identificada como José Alexi Duarte Euraque, de 45 años de edad. El hecho ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la colonia 24 de Mayo, en las cercanías del bulevar Edy Acosta.

Según informes preliminares, Duarte se encontraba departiendo con su amigo cuando una discusión escaló rápidamente hasta la agresión física.

De acuerdo con testigos, el sospechoso, identificado como Bladimir Soto, habría utilizado la tapadera de un sanitario para atacar a Duarte, provocándole la muerte de forma instantánea.

Al lugar llegaron elementos de la DPI para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondiente. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Tocoa para la autopsia de ley.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron Soto como sospechoso del crimen, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

