Matan a golpes a jovencita de 16 años en La Ceiba

San Pedro Sula, Honduras

Denia Espinoza, madre de la menor, dijo a medios de comunicación locales, que sospecha que el padre de su hija tenga algo que ver con su muerte, ya que desde que el cuerpo de la menor apareció, no sabe nada de él.

Aseguró que el hombre, a quien identificó como Jorge Antonio Hernández, explotaba sexualmente a Kimberly Elizabeth y la vendía a hombres desde hacía dos meses.

“Mi marido lo último que me dijo fue que mi hija estaba tirada, muerta en un solar. Yo sospecho que él me la mató porque solo con él caminaba y me la vendía para ganar dinero”, aseguró la mujer al tiempo de pedir justicia para su hija.

Agentes policiales que investigan el caso indicaron que trabajan a fin de dar con el paradero del padre de la menor, ya que es el principal sospechoso de su muerte. El cuerpo de la víctima presentaba también heridas de arma blanca.