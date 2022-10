El maestro Omar Francisco Perdomo Andrade (de 29 años) fue ultimado en la aldea Agua Blanca Sur de este municipio por individuos que le robaron su carro.

El crimen del educador ocurrió a eso de las 8:40 pm del domingo en la carretera que conduce de la referida aldea a Santa Rita, Yoro.

Las autoridades policiales informaron que, según testigos, el mentor estaba en su carro frente a un café cuando fue atacado a balazos por dos delincuentes.

Perdomo fue sacado del vehículo por los maleantes y lo dejaron tirado a la orilla de la carretera. Los delincuentes huyeron en el automóvil del docente que es marca Honda Civic color gris.

Vecinos del lugar auxiliaron a Omar Francisco, pero no pudieron salvarlo porque ya no tenía signos vitales. Hasta ayer las autoridades policiales no tenían pistas de los homicidas del profesor que laboraba en el instituto polivalente Francisco Morazán del municipio de Morazán, Yoro.

Compañeros de trabajo de Perdomo dijeron que el domingo salió de su casa en la aldea Agua Blanca Sur en su carro a hacer un mandado y minutos más tarde le fueron a avisar a su mamá que lo habían matado. Omar Francisco Perdomo Andrade tenía una licenciatura en matemáticas y era egresado de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y su madre también es maestra de educación.

Sus colegas y compañeros lo describieron como un joven atento que siempre andaba alegre, muy educado y responsable en su trabajo. Los colegas del educador piden que se haga justicia capturando a los homicidas y aplicándoles la ley.