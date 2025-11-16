Muere regidor de Libre en La Iguala tras sufrir aparatoso accidente

Lempira, Honduras.

El funcionario municipal fue identificado como José Lucas Portillo , miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre). Residía en La Guayabita y era esposo y padre de familia.

Un regidor de la alcaldía de La Iguala , en el departamento de Lempira, falleció la madrugada de este domingo 16 de noviembre luego de sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Gracias hacia ese municipio.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando Portillo se desplazaba en motocicleta por la carretera Gracias–La Iguala.

De acuerdo con versiones iniciales, el regidor presuntamente se conducía en estado de ebriedad y habría perdido el control del vehículo, lo que provocó el accidente.

Portillo fue trasladado de inmediato al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

En redes sociales, amigos y correligionarios expresaron su pesar por el fallecimiento del funcionario.

"Descanse en paz mi gran amigo y camarada Lucas", escribió uno de ellos.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los accidentes de tránsito se mantienen como la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superados por los homicidios.