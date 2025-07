"Me dijo que no iba a salir": jovencito muere en accidente de motocicleta en Sabá

Sabá, Colón

Un joven identificado como David Hernández (de 12 años de edad) murió la noche del domingo en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-13, a la altura del puente Aguán, en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

Según se conoció, David Hernández viajaba en una motocicleta cuando perdió el control y se estrelló contra los barandales del puente, muriendo al instante.

Su padre llegó al lugar de la tragedia y muy compungido dijo que su hijo no iba a salir y la sorpresa fue cuando le dijeron que estaba muerto en la carretera.

El joven viajaba con sus amigos en diferentes motocicletas; sin embargo, al parecer lo dejaron atrás y en un intento por alcanzarlos aumentó la velocidad y ocurrió el accidente, ya que perdió el control de la motocicleta.

"Lo dejé en la casa viendo el partido porque yo me fui a sesionar a mi grupo y cuando regreso me dan la noticia. Me dijo que no iba a salir, pero llegaron unos compañeros a traerlo y el hermano le dijo que no saliera con ellos y siempre se me vino", dijo don Luis Armando Hernández, padre de la víctima.

"Sus compañeros lo dejaron botado, pero yo voy a averiguar, él no iba a salir porque ya me había dicho", agregó don Luis Hernández.