Jeimy León: “Honduras no me está dando protección, no sé si es que me la darán hasta que me mate”

Lisbany denunció en varias ocasiones a su expareja ante las autoridades, ya que no es la primera vez que ha intentado quitarle la vida.

Aunque en una ocasión fue detenido, un juez lo dejó en libertad prohibiéndole acercarse a la víctima, medida que no respetó.

Tras el último ataque, el Ministerio Público presentó un nuevo requerimiento fiscal y los juzgados emitieron una orden de captura. La Policía Nacional lo ha buscado intensamente, pero no han dado con su paradero.

Lisbany León se quejó de que la Policía lo protege porque las denuncias de maltrato físico se vienen dando desde 2016 y no la han protegido. En 2019 decidió dejarlo porque su vida corría peligro.

“Honduras no me está dando protección, no sé si es que me la darán hasta que me mate”, se quejó. “En enero de este año interpuse una denuncia porque recibí un atentado, pero no sirvió de nada”, agregó.