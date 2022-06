Isaac Portillo, niño desaparecido hace meses que recuerda al caso de Enoc Pérez

“Una vecina me dijo que le había parecido que hombres armados se lo habían llevado y otras personas me dijeron que lo habían subido a una camioneta negra . Total, hasta la fecha no sabemos nada de él”, mencionó entre lágrimas.

“Los de la Policía no hacen nada. Les he pedido hasta a la presidenta (Xiomara Castro), al alcalde (Roberto Contreras) pero no he obtenido ninguna respuesta”, lamentó la madre de Isaac con voz solloza.

Más de seis meses han pasado, aun así, su familia no pierde las esperanzas de encontrarlo con vida. “¡¿Dónde está Isaac?!”, un niño devoto y dedicado a sus estudios, es la pregunta que ronda las mentes de quienes lo conocen y hoy ruegan un poco de atención y ayuda para encontrarlo.