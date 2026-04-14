Imputan a conductor por accidente que provocó la muerte de una mujer en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Víctor Eduardo Aguilar Sauceda enfrenta auto de formal procesamiento, según la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), al ser señalado como presunto responsable de homicidio imprudente grave y conducción temeraria, en perjuicio de Nora Clariza Sánchez Murillo y de la seguridad vial.

El incidente se registró el miércoles 25 de marzo del presente año, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, en el tramo comprendido entre El Durazno y el paso a desnivel que conduce a la colonia El Carrizal.

Según informe técnico, elaborado por la Dirección Nacional de Tránsito (DNT), aproximadamente a las 9:00 de la noche el imputado se desplazaba a bordo de un vehículo tipo turismo, marca Toyota, cuando, por causas aún bajo investigación, perdió el control del automotor.