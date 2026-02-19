¿Quién era el joven que murió en un accidente vial en Villanueva?

VILLANUEVA, CORTÉS

La víctima fue identificada como Eymer Daneri Jensen Nolasco , de 20 años de edad, quien falleció a causa de las lesiones sufridas durante el percance vial.

Un joven perdió la vida este jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera CA-5, en el tramo que conecta el municipio de Villanueva con San Pedro Sula, al norte del país.

El accidente se registró antes de llegar al puente de Chamelecón, una zona de alto flujo vehicular donde constantemente se reportan incidentes de tránsito, según relataron testigos en el lugar.

Equipos de emergencia se desplazaron hasta la escena tras recibir la alerta; sin embargo, al momento de su llegada, el joven ya no presentaba signos vitales.

Además, se conoció que, tras confirmarse el fallecimiento, personas desconocidas habrían aprovechado la situación para robar el teléfono celular del joven.

Autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con los responsables del supuesto robo ocurrido en el lugar del hecho.