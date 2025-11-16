Hondureño fallece en accidente en Madrid; familiares destacan su entrega y pasión por el fútbol

Madrid, España

La comunidad hondureña en Madrid amaneció consternada tras conocerse la muerte de Fernando Valle Velásquez, conocido cariñosamente como “Tato”, un joven de 31 años que había construido en España un nuevo camino impulsado por el deporte y el deseo de superación.

En un trágico incidente, Valle Velásquez cayó de su motocicleta cerca de la estación de Metro de Ciudad de los Ángeles, a la altura del bulevar Andalucía. Hasta el momento, se desconoce los motivos que le provocaron que perdiera el control.

Valle Velásquez formaba parte del Atlético Olanchano de Madrid, equipo en el que se desempeñaba como delantero y donde sus compañeros lo consideraban una figura clave dentro y fuera de la cancha. Su disciplina, su actitud positiva y su habilidad futbolística lo habían convertido en uno de los jugadores más queridos del club.

Según medios comunitarios, entre ellos Zona K-tracha TV, “Tato” había emigrado de Honduras con la ilusión de abrirse oportunidades y apoyar a su familia. Su entorno lo describe como un joven trabajador, humilde y perseverante.

Entre los mensajes de duelo, una familiar identificada como Erely expresó profundas palabras de despedida, recordándolo como un hombre noble y lleno de metas. Otros allegados también han compartido fotografías, recuerdos y muestras de apoyo a la familia, lamentando la repentina partida del joven futbolista.

La comunidad migrante ha comenzado a organizar muestras de solidaridad mientras se definen los procesos funerarios y el acompañamiento a los seres queridos de Fernando.