Honduras: unos 3,000 heridos dejaron accidentes viales al cierre de 2021

Las principales causas de los accidentes en motocicletas son el irrespeto a las señales de tránsito y rebasar por la derecha. En el caso de los peatones que usualmente resultan afectados es por no hacer uso de las vías que les corresponden, al igual que la imprudencia de los ciudadanos que se movilizan a exceso de velocidad y no respetan al peatón.

Las autoridades pidieron a la población respetar lo siguiente: revisar que el vehículo esté en buen estado antes de salir, no sobrecargar el automotor, no exceder el límite de velocidad, usar el cinturón de seguridad, no conducir en estado de ebriedad, no utilizar el teléfono cuando se conduce y respetar las señales viales.

De acatar las medidas se lograría disminuir las incidencias viales y evitar que más personas salgan lesionadas, además de evitar pérdidas humanas.

Vialidad y Transporte advirtió que de no cumplir con lo establecido se procederá a sancionar a quien violente las leyes de tránsito, cuyas multas podrían ser de un salario mínimo hasta la suspensión permanente de la licencia de conducir.