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Video: pareja se salva de morir tras quedar debajo de un carro en Tegucigalpa

Una cámara del 911 captó el grave accidente en la colonia Modelo, Tegucigalpa

Video: pareja se salva de morir tras quedar debajo de un carro en Tegucigalpa

Captura de pantalla de video del 911 Honduras.
Tegucigalpa.

Una pareja que se transportaba en motocicleta resultó gravemente herida tras ser embestida por pickup en un bulevar de la colonia Modelo, en Tegucigalpa. El conductor involucrado abandonó la escena luego del impacto.

El accidente quedó registrado en cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, que difundió este lunes las imágenes del momento en que el vehículo habría invadido la vía sin respetar el derecho de paso.

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En la grabación se observa que el motociclista intenta esquivar el vehículo; sin embargo, pierde el control y la motocicleta derrapa. Ambos ocupantes caen al pavimento y quedan bajo el automotor, cuyas llantas traseras pasan sobre ellos y la unidad, provocándoles lesiones de consideración.

Posteriormente, el conductor logra desprender la motocicleta que había quedado atascada y se da a la fuga, dejando a las víctimas en la vía.

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Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia y trasladaron a los heridos a un centro asistencial. Hasta ahora, no se ha informado sobre su estado de salud.

Las autoridades no han precisado la identidad del responsable ni si las imágenes serán utilizadas como parte de las investigaciones para ubicarlo.

EL VIDEO:

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Redacción La Prensa
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