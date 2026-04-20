Video: pareja se salva de morir tras quedar debajo de un carro en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Una pareja que se transportaba en motocicleta resultó gravemente herida tras ser embestida por pickup en un bulevar de la colonia Modelo, en Tegucigalpa. El conductor involucrado abandonó la escena luego del impacto. El accidente quedó registrado en cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, que difundió este lunes las imágenes del momento en que el vehículo habría invadido la vía sin respetar el derecho de paso.

En la grabación se observa que el motociclista intenta esquivar el vehículo; sin embargo, pierde el control y la motocicleta derrapa. Ambos ocupantes caen al pavimento y quedan bajo el automotor, cuyas llantas traseras pasan sobre ellos y la unidad, provocándoles lesiones de consideración. Posteriormente, el conductor logra desprender la motocicleta que había quedado atascada y se da a la fuga, dejando a las víctimas en la vía.