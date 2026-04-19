Encuentran sin vida al hijo del alcalde de San Sebastián, Lempira

Un hecho lamentable se registró este domingo en Gracias, Lempira, donde fue encontrado sin vida Dani Molina, hijo de Lucio Molina, alcalde del municipio de San Sebastián.
El hallazgo ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la colonia Imprema, generando consternación entre vecinos y habitantes de la zona.
De acuerdo con la información preliminar, las causas de la muerte aún no han sido determinadas. Autoridades competentes ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.
Al lugar también se presentó el alcalde Lucio Molina, padre del fallecido, así como personal de Medicina Forense para el levantamiento del cuerpo y el inicio de los procedimientos legales.
Un vecino que se encontraba en la zona relató lo ocurrido: “Estaba solo y amaneció muerto”.
El caso permanece en desarrollo, mientras las autoridades trabajan para establecer las circunstancias de este hecho que ha causado impacto en la comunidad.