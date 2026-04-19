Encuentran sin vida al hijo del alcalde de San Sebastián, Lempira

Lempira, Honduras.

Un hecho lamentable se registró este domingo en Gracias, Lempira, donde fue encontrado sin vida Dani Molina, hijo de Lucio Molina, alcalde del municipio de San Sebastián.

El hallazgo ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la colonia Imprema, generando consternación entre vecinos y habitantes de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, las causas de la muerte aún no han sido determinadas. Autoridades competentes ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.