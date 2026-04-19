Minuto a minuto: Guerra Israel vs Irán en vivo hoy 19 de abril

Jerusalén, Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán al asegurar que su país destruirá “todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes” iraníes si no se acepta el acuerdo que Washington propone, el cual calificó como “muy justo y razonable”.

El mandatario hizo estas declaraciones este domingo a través de su red social Truth Social, donde también confirmó que sus representantes se dirigen a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán, prevista para este lunes.

Trump insistió en que la propuesta estadounidense es equitativa, pero dejó claro que, de no concretarse un acuerdo, cambiará su postura: “Se acabó lo de ser el chico bueno”, advirtió.

Además, señaló que Irán habría violado el alto el fuego al abrir fuego en el estrecho de Ormuz contra un buque francés y un carguero del Reino Unido, calificando el hecho como “una violación total” del acuerdo vigente.

“Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz... Eso no estuvo bien, ¿verdad?”, expresó el presidente, al tiempo que reiteró su amenaza: “Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán”.

El líder estadounidense aseguró que, de ejecutarse estas acciones, el impacto sería inmediato: “Caerán rápido, caerán fácilmente”, afirmó, agregando que sería un “honor” hacer lo que, según él, otros presidentes no hicieron en décadas.