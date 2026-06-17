Santa Bárbara: matan a una niña de 3 años y a su padre dentro de su vivienda

Una menor de apenas tres años de edad y su padre fueron encontrados muertos en el interior de su vivienda, mientras que la madre de la pequeña resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.
El sangriento hecho se registró en el sector conocido como Nueva Granada, una comunidad fronteriza cuya jurisdicción territorial se divide entre los municipios de Ilama, Santa Bárbara y San Antonio, Cortés.
Las víctimas mortales fueron identificadas por sus propios parientes como Jorge Melara, de 48 años de edad, y su pequeña hija María, de tan solo tres años.
De acuerdo con los reportes preliminares recabados en la zona, el ataque criminal ocurrió en horas de la mañana de este miércoles. En un inicio, familiares y vecinos de la comunidad auxiliaron de emergencia a la señora María Aidé Meléndez Melara, quien presentaba graves heridas de arma de fuego, y la trasladaron de inmediato hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Sin embargo, cuando otros parientes regresaron al inmueble para inspeccionar la escena del ataque, descubrieron los cuerpos inertes del señor Jorge Melara y de la niña, confirmando así la muerte de ambos a manos de los criminales.
Hasta el momento, las causas que originaron este hecho violento se desconocen. De manera extraoficial se maneja que el móvil podría estar ligado a enemistades personales, aunque este extremo está sujeto a confirmación.
Los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los peritos de Medicina Forense del Ministerio Público aún no se habían presentado al lugar para realizar el respectivo levantamiento de los cadáveres e iniciar la recolección de indicios.