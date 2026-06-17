Santa Bárbara: matan a una niña de 3 años y a su padre dentro de su vivienda

Santa Bárbara

Una menor de apenas tres años de edad y su padre fueron encontrados muertos en el interior de su vivienda, mientras que la madre de la pequeña resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El sangriento hecho se registró en el sector conocido como Nueva Granada, una comunidad fronteriza cuya jurisdicción territorial se divide entre los municipios de Ilama, Santa Bárbara y San Antonio, Cortés.

Las víctimas mortales fueron identificadas por sus propios parientes como Jorge Melara, de 48 años de edad, y su pequeña hija María, de tan solo tres años.