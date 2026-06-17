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Joven muere aplastado por un árbol mientras conducía mototaxi en Cofradía

La víctima fue identificada como Cristhian Eduardo Martel, quien transitaba por la calle que conduce hacia el cementerio de Cofradía cuando ocurrió el fatal incidente

Joven muere aplastado por un árbol mientras conducía mototaxi en Cofradía

Según relataron familiares, Cristhian Eduardo Martel pronto se convertiría en padre, ya que su pareja se encuentra en estado de embarazo.

CORTÉS, HONDURAS

Un lamentable hecho enluta a una familia de Cofradía, Cortés, luego de que un joven de 17 años perdiera la vida la noche del martes al ser aplastado por un frondoso árbol mientras se desplazaba en su mototaxi.

La víctima fue identificada como Cristhian Eduardo Martel, quien transitaba por la calle que conduce hacia el cementerio de Cofradía cuando ocurrió el fatal incidente, según información preliminar.

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De acuerdo con los reportes, el árbol cayó repentinamente sobre el vehículo, provocando graves daños a la unidad y causando la muerte inmediata del adolescente debido a la magnitud del impacto.

Tras el hecho, personas que se encontraban en la zona acudieron para intentar auxiliar al joven, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales cuando lograron acercarse al lugar de la tragedia.

Se conoció, además, que Cristhian Eduardo Martel pronto se convertiría en padre, ya que su pareja se encuentra en estado de embarazo.

Familiares informaron que la abuela del ahora occiso sufrió varios desmayos al enterarse de la muerte de su nieto.

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Redacción La Prensa
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