Capturan a "Tajadita", presunto traficante, en un bus en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Un hombre de 23 años que era requerido por la justicia hondureña por un proceso relacionado con tráfico de drogas fue capturado durante un operativo de control realizado en una terminal del transporte público en San Pedro Sula. El detenido fue identificado como Marvin Ariel Barrera García, conocido con el alias de "Tajadita", originario de El Negrito, Yoro, y residente en la colonia Larios Silva, en el sector Planeta.

De acuerdo con el informe policial, durante la verificación de identidad en el sistema institucional se confirmó que Barrera García tenía una orden de captura vigente por el presunto delito de tráfico de drogas. La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU), bajo la coordinación de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), como parte de las acciones de inspección y verificación que se desarrollan en los puntos de abordaje de buses de la ciudad.